أصالة عن ابنتها شام: كان حلمي بعوض كبير

شاركت المطربة السورية أصالة نصري جمهورها، فيديو لابنتها شام الذهبي، وهي تعزف إحدى المقطوعات على آلة البيانو، وقالت عنها: «كان حلمي بعوض كبير تكون بنتي مثل ما بحلم مثل ما بكل لحظه بدعي.. وكانت شام».

ونشرت أصالة فيديو لابنتها شام وهي تعزف وعلقت: «شام بنت صوله.. وصوله أنتوا كلكم شكّلتوها تعلّمت وكبرت ووقعت وقمت وكلّ شي علّمتوني ياه علّمت وما قصّرت وما توانيت وما رميت وكتير حافظت وكتير تحمّلت وكان حلمي بعوض كبير تكون بنتي متل ما بحلم متلّ ما بكلّ لحظه بدعي وكانت شام».

يذكر أن أصالة طرحت منذ 10 أيام، أحدث أغنياتها والتي تحمل اسم «شايفه فيك» من ألحان رامي صبري، وهي من كلمات نادر عبد الله، وتوزيع أسامة الهندي.