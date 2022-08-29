قال مصدر دبلوماسي عسكري روسي، اليوم الاثنين، إن الجيش الروسي تمكن عمليا من تصفية الكادر المؤهل بسلاح الجو الأوكراني.

وأضاف المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، والتي لم تكشف عن هوية المصدر، أن القوات الجوية نجحت بشكل فعلي في القضاء على كادر الطيارين في سلاح الجو الأوكراني، وخاصة العاملين على طائرات ميج-29، وسو-27، وسو-25، وتحقق ذلك بفضل الأداء الفعال من جانب كوادر الجيش الروسي.

وأوضح أن سلطات كييف أخذت ترسل طلاب المعاهد الجوية للمشاركة في العمليات القتالية رغم انعدام الخبرة لديهم، بهدف تعويض النقص الكبير في كادر الطيارين، مما أدى إلى سقوط هؤلاء الطيارين الأغرار في أول تحليق أو في التحليق الثاني.

وأشار المصدر الروسي إلى أن الدول الغربية بذلت جهودا حثيثة لتجنيد طيارين أجانب للعمل على الطائرات السوفيتية، بموجب عقد في بولندا ودول أخرى في أوروبا الشرقية، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، مؤكدا أن بعض الذين وافقوا على ذلك يرقدون حاليا في المقابر أو المستشفيات.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الضربات الروسية كادت تدمر دونباس، مضيفا أن روسيا تتجاهل بالمطلق قيمة الحياة.