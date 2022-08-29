5 علامات تشير إلى أن زوجك يعاني من طفولة متأخرة

هناك بعض الرجال الذين يتصرفون مثل الأطفال أمام شريكهم، والحصول على زوج مثل هذا الرجل هو أسوأ ما يكون، حيث إن التعامل مع مثل هذا الزوج أمرًا صعبًا وإشكاليًا بشكل لا يصدق لأن جميع المسؤوليات والأعباء تقع على عاتق الزوجة.

لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول علامات التي تدل على أن الزوج يعاني من طفولة متأخرة.

•غير مسؤول

كثيرا ما يظهر الرجل الذي يعاني من الطفولة المتأخرة بأنه شديد اللامسؤولية بأفعاله، خاصة إذا كان لا يهتم بما هي واجباته في الزواج مما يؤدي إلى نشأة المشاكل بينه وبين الطرف الآخر.

•لديه دائما أعذار

الرجل الذي يتصرف كطفل سيكون لديه دائمًا أعذار، حيث يحاول تبرير أفعاله بحجة واهية أو يحاول إقناع الطرف الآخر بأخطائه، ويحاول تغطية أخطائه من خلال طرح الأعذار التي لا تصدق.

•لديه مشاكل مالية مستمرة

يعتبر الزوج الذي يعاني من مشاكل مالية طوال الوقت علامة رئيسية على أن الزوج يتعامل كالأطفال؛ وذلك لأنه غير قادر على الاعتناء بشؤونه المالية وينتهي به الأمر بإنفاق أكثر مما يكسبه.

•لا يمكنه التعامل مع النقد

إذا كان زوجك يلقي نوبات غضب في كل مرة تنتقد فيها أو تشير إلى أخطائه، فهو بالتأكيد يعاني من طفولة متأخرة، حيث يجب أن يكون الرجل الناضج قادرًا على التعامل مع الانتقادات دون أن يعكس رد فعل غير مناسبة.

•لا يعرف ترتيب الكلمات وفقا للموقف

الرجل الناضج عاقل بما يكفي لقراءة المواقف ومعرفة وقت التحدث؛ لذلك إذا كان زوجك لا يعرف ماذا يقول ومتى فهو بحاجة إلى بعض التعليم في ذلك.