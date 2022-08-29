شهد الطريق الصحراوي الشرقي عند مركز ملوي بالمنيا، إصابة 20 شخصا، بينهم 7 أطفال، في حادث انقلاب ميكروباص، وتم نقل المصابين لمستشفي ملوي التخصصي.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى، أمام محطة وقود، بالقرب من مركز ملوى، نتيجة السرعة.



وعقب الانتقال والتحري تبين أن الحادث تسبب في إصابة 20 شخصا، بينهم 7 أطفال، وهم: محمد عبدالكريم حسن، 26 سنة، وآلاء عبدالرحيم أبوحجاج، 3 سنوات، علاء أبوحجاج فرغلى، 24 سنة، وعبدالباسط عمر عبدالباسط، 6 سنوات، وشقيقيه إبراهيم، 10 سنوات، وعبدالرحيم، 7 سنوات، ووالدهم 34 سنة، ورشا محمود عبدالمعبود، 28 سنة، سيد أحمد عبدالله، 59 سنة، وحميدة جعفر محمود، 60 سنة، وأحمد رمضان محمد راضى، 4 سنوات، ومحمد عبدالراضى على، 54 سنة، وطارق عبدالرحيم سليمان، 2 سنة، وشيماء محمد عبدالراضى، 20 سنة، وشريف عمر عبدالباسط، عام واحد، وأحمد حمادة محمد إسماعيل، 20 سنة، ووالدة حمادة، 58 سنة، وآيات عبدالسلام عبدالعال، 58 سنة، وولاء حمدى عاشور، 28 سنة، ويوسف وهبة فراج محمد، 23 سنة.



تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة.