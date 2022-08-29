قلد قائد المنطقة العسكرية المركزية في روسيا، اللواء ألكسندر لابين، أنواط الشجاعة للجنود "الذين أظهروا بسالة وبطولة" خلال عملية تحرير جمهورية لوجانسك الشعبية، بحسب ما أورده الموقع الالكتروني لقناة "آر تي عربية".

وقدم لابين، اليوم الإثنين، نوط بيروجوف إلى الأطباء العسكريين، "ممن أظهروا نكرانا فريدا للذات، وخاطروا بحياتهم لتقديم الرعاية الطبية".

وقال لابين في خطابه إلى العسكريين: "لقد هزمنا العدو، وحررنا جمهورية لوجانسك الشعبية بفضل مجهوداتكم الحاسمة وشجاعتكم وبطولتكم. واليوم، بإمكان المواطنين أن ينظروا بجسارة نحو المستقبل، إن الوطن فخور بكم، ويعتز بكم، فحافظوا على أنفسكم وعلى مرؤوسيكم وتذكروا دائما أن العدو سيهزم، والنصر لنا!".

وتلقى حوالي 50 جنديا أنواط الشجاعة، وميداليات "لخدمة الوطن" و"للبسالة" ونوط سوفوروف.

كما حصل عدد من العسكريين على رتبة ضابط أول برتبة "ملازم" وغيرها من الرتب العسكرية التالية قبل الموعد المحدد تقديرا لجهودهم في عملية تحرير جمهورية لوجانسك الشعبية.