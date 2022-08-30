 الكويت تحث رعاياها على مغادرة العراق - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 أغسطس 2022 12:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

الكويت تحث رعاياها على مغادرة العراق

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 11:58 م

أهابت سفارة دولة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى العراق تأجيل سفرهم، نظرا للأوضاع التي يشهدها العراق حاليا.

وحثت السفارة -وفقا لوكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم الاثنين- المواطنين المتواجدين حاليا في العراق إلى مغادرته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك