دراسة: شحمة الأذن سبيلك للنجاة من ارتفاع درجة الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض للشمس هذه الأيام، خاصة بعد موجة من الطقس شديد الحرارة شهدتها كل الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، والتي زادت مع بداية شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت الأرصاد، أن ارتفاع نسبة الرطوبة طوال شهر أغسطس يعطي إحساسا بارتفاع درجات الحرارة، إذ سيكون الطقس رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، وحارا رطبا على باقي الأنحاء.

عندما يشتد الحر في فصل الصيف ترتفع درجة حرارة أجسامنا، مما يجعلنا لا نتوقف عن التعرق، لكن هناك حيلة بسيطة باستخدام شحمة الأذن تجعل حرارة جسمك تنخفض، فكيف ذلك؟

وفقا لوكالة دويتشه فيله الألمانية، فإن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف قد يترتب عنه آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل التعرق الدائم أو ضعف الدورة الدموية أو التعب وانخفاض الأداء.

ولتجنب تلك الآثار أو التخفيف منها ينصح خبراء باللجوء إلى حيلة شحمة الأذن، حسبما نقلت الوكالة الألمانية من تقرير صادر عن موقع "فرويندين" الألماني.

وينصح العلماء بفرك شحمة الأذن بالماء البارد لفترة وجيزة وتدليكها بلطف بين الإبهام والسبابة لبضع دقائق، فذلك يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض.

ويعود سبب هذا الانخفاض في درجة حرارة الجسم إلى أن شحمة الأذن قريبة من منطقة تحت المهاد، وهي جزء صغير من الدماغ يعمل كمركز قيادة لوظائف الجسم المختلفة مثل تنظيم درجة حرارة الجسم.

ومن خلاله يتم إدراك المحفزات الداخلية والخارجية، مما يدفع بالجسم للقيام بإجراء التعديلات اللازمة، وهو ما يحصل عند تدليك شحمة الأذن بالماء البارد، مما يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض بعض الشيء.