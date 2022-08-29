الكويت: شؤون الانتخابات تفتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2022

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فتحت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.

وتستمر الترشح حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الاثنين، أنه مع بدء اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، توافدت وسائل الاعلام المحلية والدولية إلى مبنى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية لتغطية تقدم المرشحين والمرشحات لخوض غمار المنافسة.

ونشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، المرسوم (رقم 147 لسنة 2022) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.