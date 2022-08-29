الأوقاف تقيم أول معرض لإصداراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة

أقامت وزارة الأوقاف أول معرض لإصداراتها والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار مشاركتها في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الاثنين، بالمدينة الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأفاد بيان صادر اليوم الاثنين، عن الوزارة بأن المعرض حظي بإقبال متميز من الكوادر الشبابية من مختلف الوزارات وشباب الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة والمؤسسات المحلية، كما تم عرض عدد من الأفلام التسجيلية لإنجازات الأوقاف.

وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف في المعرض في إطار التعاون بينها ووزارة الشباب والرياضة.