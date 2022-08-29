العبادي يدعو العراقيين جميعا إلى التهدئة وتجنب الفتن

دعا رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي زعيم تحالف النصر أحد مكونات الإطار التنسيقي الشيعي اليوم الاثنين، إلى التهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار خلف الفتن التي أقبلت كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا.



وقال العبادي في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أدعو العراقيين جميعا إلى التكاتف ومنع التجاوزات على الحقوق الخاصة والعامة، وأشد على أيدي القوات الأمنية لحماية المواطنين الآمنين وحفظ البلد من عبث العابثين".



يشار إلى أن انصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اقتحموا المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا مبنى الحكومة العراقية.



وتدخلت القوات الأمنية في المنطقة لتفريق المتظاهرين.



واسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 30 آخرين إضافة إلى إصابة مراسل قناة الفلوجة .



وأعلن العراق عن وضع جميع القطعات العسكرية في حالة التأهب القصوى و تأجيل الامتحانات الابتدائية والمتوسطة إلى إشعار آخر العراق .