كشفت بيانات منظمة السياحة العالمية، أن سكان الإمارات أنفقوا 80 مليار درهم تقريبا (21.8 مليار دولار تقريبا) على السفر والسياحة خلال عام 2021، على الرغم من جائحة كورونا.

ووفقا لبيانات المنظمة، حلت الإمارات في المركز الأول على المستوى الإقليمي والسادس على المستوى العالمي من حيث معدلات الإنفاق على السياحة والسفر، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت المنظمة، إن الإنفاق يتضمن مصروفات الزوار المقيمين في الدولة إلى الخارج.

وتشمل هذه المصروفات مدفوعات لشركات الطيران الوطنية وللخدمات والسلع كذلك.

وبلغ متوسط إنفاق الفرد في الإمارات على السياحة والسفر نحو 9 آلاف درهم (2500 دولار تقريبا).

وذكر أن إجمالي أعداد المسافرين من الدولة للخارج تجاوز 18 مليون مسافر في عام 2019، لكنه شهد تراجعا لنحو 6.3 ملايين في 2022.