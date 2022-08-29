حبس متهم استولى على 32 مليون جنيه بزعم تشغيلهم في المنوفية

قررت نيابة أشمون في محافظة المنوفية، حبس أمام وخطيب مسجد ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة النصب والاستيلاء على أموال مواطنين بحجة تشغيلها في المستلزمات الطبية.

وتمكنت قوات الأمن بمركز أشمون من ضبط "ن.ف.ع"، 40 سنة، أمام وخطيب مسجد؛ بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت ٣٢ مليون جنيه.

وأكد أمام وخطيب المسجد، في تحقيقات الشرطة أنه كان يعمل في مجال المستلزمات الطبية وحصل من الأهالي على ما يقرب من ٣٢ مليون جنيه بزعم تشغيلهم مقابل أرباح.

وأضاف أنه حدث مشاكل في الاستيراد بسبب الأوضاع الأخيرة وتوقف عمليات الاستيراد؛ مما أدى إلى تعثره في دفع الأرباح المطلوبة من أهالي القرية.

وتباشر نيابة أشمون التحقيقات في الواقعة، وذلك عقب تحرير محضر بالواقعة.