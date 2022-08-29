 حبس متهم استولى على 32 مليون جنيه بزعم تشغيلهم في المنوفية - بوابة الشروق
الإثنين 29 أغسطس 2022 2:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

حبس متهم استولى على 32 مليون جنيه بزعم تشغيلهم في المنوفية

تعبيرية
تعبيرية
مروة حماد
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 2:42 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 2:42 م

قررت نيابة أشمون في محافظة المنوفية، حبس أمام وخطيب مسجد ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة النصب والاستيلاء على أموال مواطنين بحجة تشغيلها في المستلزمات الطبية.

وتمكنت قوات الأمن بمركز أشمون من ضبط "ن.ف.ع"، 40 سنة، أمام وخطيب مسجد؛ بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت ٣٢ مليون جنيه.

وأكد أمام وخطيب المسجد، في تحقيقات الشرطة أنه كان يعمل في مجال المستلزمات الطبية وحصل من الأهالي على ما يقرب من ٣٢ مليون جنيه بزعم تشغيلهم مقابل أرباح.

وأضاف أنه حدث مشاكل في الاستيراد بسبب الأوضاع الأخيرة وتوقف عمليات الاستيراد؛ مما أدى إلى تعثره في دفع الأرباح المطلوبة من أهالي القرية.

وتباشر نيابة أشمون التحقيقات في الواقعة، وذلك عقب تحرير محضر بالواقعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك