 الكويت والعراق ينفذان تدريبا مشتركا مع البحرية الأمريكية شمال الخليج العربي - بوابة الشروق
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الكويت والعراق ينفذان تدريبا مشتركا مع البحرية الأمريكية شمال الخليج العربي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 4:01 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 4:01 م

نفذت القوة البحرية الكويتية تدريبا مشتركا مع القوة البحرية العراقية، وسفن تابعة للأسطول الأمريكي الخامس، في منطقة شمال الخليج العربي؛ وذلك في إطار تعزيز ودعم التعاون الأمني البحري الإقليمي.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان اليوم الاثنين، أن التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات فرض السيطرة وعمليات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي وتوحيد المفاهيم مشيرة إلى أنه تخلل التمرين رماية بالذخيرة الحية.

وأضافت الوزارة أن هذه التدريبات تأتي ضمن اتفاقيات التعاون الأمني المشترك التي تعزز الالتزام المشترك للدول بحماية الأمن البحري الإقليمي.


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