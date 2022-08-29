إيران: ربما لن يبقى من إسرائيل شيء إذا أقدمت على خطوة متهورة ضدنا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن التقنية النووية "حق إيران المسلم به"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأحد من بلاده من هذا الحق".

وحذر رئيسي، في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، من أن إسرائيل "ربما لن يبقى منها شيء" إذا أقدمت على ما وصفها بخطوة "متهورة" ضد إيران، وفقا لوكالة فارس.

وردا على تهديدات إسرائيل، قال: "الكيان الصهيوني قد لا يجد الفرصة فيما لو قرر اتخاذ إجراء ضد إيران، وهل سيبقى شيء من هذا الكيان في الفترة الزمنية ما بين القرار واتخاذ الإجراء. هل تمكن الكيان الصهيوني من الوقوف ندا أمام قوى المقاومة وصواريخها الدقيقة؟ هل يتوافق ذلك مع هذه التهديدات؟ هل يمكن أن يحافظ الكيان على أمنه؟".

وأوضح أن إسرائيل لا تريد حصول إيران على التقنية النووية، لكن طهران "حصلت على هذه التقنية ولا يمكن لأحد أن يحرمنا منها".

وتابع: "منذ البداية، لم يكن الكيان الصهيوني يريد لإيران الوصول إلى هذه المعرفة. لكن اليوم، رغماً عنهم وغطرستهم، تم توطين هذه المعرفة ولا يمكن أخذها من إيران".

وذكر أن اغتيال العلماء النوويين كان لوقف هذه المعرفة في البلاد، قائلا: "إيران لم توقفها هذه الأعمال والفتن، ولن يمنعنا أي إجراء من قبل الكيان الصهيوني من أخذ هذا الحق".

وجدد الرئيس الإيراني تأكيد أن بلاده لا تطمح لامتلاك قنبلة نووية، قائلاً إنه "لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة إيران".

وأكمل: "أعلنا مرارًا أنه لا مكان للأسلحة النووية في عقيدة الجمهورية الإسلامية. وأعلن قائد الثورة الإسلامية أنها محرمة وأعلنت الحكومة والمسؤولون مرارًا أن الأسلحة النووية لا مكان لها في السياسة الإيرانية من حيث الشريعة والسياسة الخارجية".