تراجع المؤشر الرئيسي لأداء الاقتصاد الياباني

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الاثنين تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وذكر المكتب أن المؤشر الذي يقيس النشاط الاقتصادي المستقبلي في اليابان تراجع خلال يونيو الماضي إلى 9ر100 نقطة مقابل 2ر101 نقطة في مايو الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر التآخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة، خلال يونيو الماضي إلى 6ر97 نقطة مقابل 8ر95 نقطة في الشهر السابق، كما ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 6ر98 نقطة خلال يونيو الماضي مقابل 9ر94 نقطة خلال مايو الماضي