

تعد مشاكل الجلد بما في ذلك حب الشباب والجلد الدهني أكثر شيوعًا خلال فصل الصيف، وذلك لأن تقلبات الطقس، ومستويات الرطوبة المرتفعة، والتعرق المفرط تؤثر على صحة البشرة، حيث أن التعرق الشديد يمكن أن يسد مسام البشرة بالزيت والحطام والأوساخ، مما يزيد من فرص الإصابة بحب الشباب.



لذلك يعد استخدام نظام مناسب للعناية بالبشرة أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط لإصلاح الضرر الذي يحدث ولكن أيضًا لمنع العواقب اللاحقة للطقس القاسي، لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول الطرق التي يمكن أن تساعد في الحفاظ علي البشرة خلال فصل الصيف.



*غسول خفيف للوجه

هذا هو عنصر العناية بالبشرة الجيد الذي لا مفر منه تقريبًا أثناء الرطوبة المرتفعة، حيث يجب أن غسل الوجه بشكل أكثر انتظامًا، وذلك لأن الرطوبة ترتفع وتسبب الأوساخ والعرق والزيوت، مما يتسبب في سد المسام وظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.



يجب استخدم غسول وجه لطيف أو منظف بدون صابون مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، وذلك لأنه يحتوي على مكونات طبيعية مثل النيم والكركم، مما يجعل المسام الموجودة على البشرة حرة في التنفس.



* تقشير لطيف

تتضمن الخطوة الروتينية الأخرى للعناية بالبشرة تقشيرًا لطيفًا أو فركًا خفيفًا مرتين في الأسبوع لإزالة السموم وتنظيف خلايا الجلد الميتة وتجنب الالتهابات، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا وإشراقًا، ويساعد التقشير أيضا على فتح مسام البشرة بشكل فعال، مما يعني وداعًا للرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والعيوب الأخرى، مثل حب الشباب.



*استخدام واقي الشمس



يجب الحرص علي وضع واقي من الشمس لحماية البشرة من العديد من مصادر الأشعة فوق البنفسجية، سواء كان الجو مشمسًا أم لا، حيث يحمي الواقي من الشمس بشرتك من أشعة UVA و UVB الخطرة، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس، والدباغة، والشيخوخة المبكرة.



* الترطيب

يعتقد الكثير من الأشخاص ذوي البشرة الدهنية أنه لا ينبغي عليهم استخدام المرطب لأنه سيزيد من مشاكلهم سوءًا، ولكن المرطب ضروري أيضًا للبشرة الدهنية، وذلك لأن المرطب المناسب يحبس الترطيب الطبيعي للبشرة ويغذيها، بالإضافة إلى ذلك فإن منح البشرة رطوبة كافية خلال هذا الموسم سوف يساعد على تجنب التجاعيد والحفاظ على البشرة متوهجة.



