اليونان تشكل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية تجسس



وافق النواب اليونانيون اليوم الاثنين على تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في قضية مراقبة سياسي معارض.



ويأتي هذا التحقيق في أعقاب قرارات اتخذها جهاز الاستخبارات الوطنية للتجسس على نيكوس اندرولاكيس، زعيم حزب باسوك الاشتراكي المعارض، وعضو في البرلمان الأوروبي والصحفي ثاناسيس كوكاكيس.



وقدم مدير الاستخبارات اليونانية باناجيوتيس كونتوليون، وكبير موظفي رئيس الوزراء جريجوريس ديمترياديس استقالتهما في وقت مبكر من الشهر الجاري بسبب تداعيات قضية التجسس.



ونفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي تولي الإشراف المباشر على وكالة الاستخبارات فور توليه منصبه- أي علم بعملية التجسس أو التورط فيها.