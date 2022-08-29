محافظ كفر الشيخ يكرم الحاصل على المركز الخامس عالميا بالمصارعة



كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فارس محمد عبد الستار الإمام، الحاصل على المركز الخامس في منافسات بطولة العالم للمصارعة التي أقيمت في بلغاريا، بحضور والده.



كما كرم عطية محمد رمضان، الموظف بديوان عام المحافظة، من ذوي الهمم الذي شارك في برنامج العباقرة.



وانعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء تامر عياد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، واللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب، وسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، وأشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، واللواء أيمن بكرى، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكر للمحافظة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.