قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن «استمرار الموجة التضخمية يقلق كل وزراء المالية في العالم؛ لأنه من أخطر ما يمكن»، منوهًا إلى أن المواطن يبحث في النهاية عن حياته وقدرته الشرائية، بغض النظر عن الأرقام التي تعلنها الجهات الرسمية.



وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «لو الموجة التضخمية استمرت – لا قدر الله - تقلقني جدًا، لأنها تؤثر سلبًا بصورة كبيرة على المواطن الذي يمثل عامود الدولة واستقرارها».



وأعرب عن أمله في أن تهدأ الموجة التضخمية، حتى تتحمل الدولة قدر الإمكان، مضيفًا: «استمرار الحرب في أوروبا وخروج الأمور عن السيطرة صعب ومقلق جدًا، لأنه مرتبط به ارتفاع تكلفة التمويل داخليا وخارجيا، عندما يأتي التضخم من الخارج مقلق لأنه خارج عن سيطرتي».



ولفت إلى أن وزراء المالية والاقتصاد في العالم يتساءلون عما يفعلونه في الوقت الراهن مع استمرار الموجة التضخمية العالمية، متابعًا: «لما تكون تكلفة التمويل الخارجية ضعفين ولا 3 أضعاف، أعمل لها إيه وأروح فين؟ سعر برميل الدولار يرتفع ويقفز ونحن نستورد 120 مليون برميل، هو أمر مقلق يؤثر ويضغط على الدولة والمواطن».



ونوه وزير المالية إلى أن استيراد المواد الضرورية للدولة كالمواد البترولية والمواد الغذائية ومستلزمات الأدوية والقمح وخلافه، بأسعار مضاعفة يضغط أكثر على العملة، داعيًا الله أن تتحسن الأمور في الفترة المقبلة.





