 الرئيس الروسي: الغرب يحاول دائما تشويه سمعة سياساتنا الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الروسي: الغرب يحاول دائما تشويه سمعة سياساتنا الوطنية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 4:03 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 4:03 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب دائما ما يسعى إلى تشويه سمعة السياسات الروسية الوطنية.

ودعا الرئيس الروسي خلال اجتماع مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لشئون القوميات إيجور بارينوف، لبحث قضايا تعزيز وحدة الشعوب الروسية وتكيف الأجانب على الأراضي الروسية، إلى العمل على حزمة جديدة من التدابير في الجمهوريات، التي يأتي منها المهاجرون إلى روسيا بهدف منع عزلتهم الاجتماعية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن أمس الأحد، أن الدول الغربية استبدلت الدبلوماسية مع روسيا بفرض عقوبات أحادية الجانب، تعارضها حركة عدم الانحياز.


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