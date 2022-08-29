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تعرف على أفضل الطرق لتقليل درجة حرارة الجسم

تعبيرية
تعبيرية
سمر سمير
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 11:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 11:40 ص

يتفاعل جسم الإنسان مع التغيرات الخارجية للبيئة، حيث تزداد درجة حرارة الجسم نتيجة الارتفاع في درجة الحرارة الخارجية، ويمكن أن يكون التواجد في الهواء الطلق في يوم شديد الحرارة كافيًا للتسبب في ضربة الشمس.

ونشر موقع "ميديكال نيوز توداى" مجموعة من المعلومات حول طرق تقليل حرارة الجسم خلال فصل الصيف.

- شرب السوائل الباردة
يمكن أن يساعد شرب السوائل الباردة مثل الماء أو الشاي المثلج في تقليل درجة حرارة الجسم، وذلك عن طريق تبريد الجسم داخليًا، ويمكن أن يؤدي عدم تناول السوائل بانتظام إلي الجفاف، مما قد يسبب زيادة حرارة الجسم.

-الذهاب إلى مكان به هواء أكثر برودة
يمكن للأشخاص خفض درجة حرارة أجسامهم عن طريق الانتقال إلى منطقة ذات درجة حرارة خارجية أكثر برودة، يفقد الجسم الحرارة بالحمل الحراري.

-الاستحمام في ماء بارد
يمكن أن تقلل السباحة في ماء بارد أو أخذ حمام فاتر أو استخدام الماء البارد من درجة حرارة الجسم، وفي هذه الحالات تنخفض درجة حرارة الجسم نتيجة التوصيل.

-وضع الماء البارد على النقاط الرئيسية في الجسم

يمكن أن يؤدي تطبيق الماء البارد أو الثلج على نقاط استراتيجية بالجسم إلى خفض درجة حرارة الدم الذي يمر عبر هذه الأوردة بسرعة، مما يسمح للجسم بالشعور بالبرودة.

-ارتداء ملابس أخف وزنا وأكثر قابلية للتنفس
تمر الحرارة بسهولة عبر بعض الأقمشة أكثر من غيرها، حيث تسمح الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان بالحرارة للهروب من الجسم بسهولة أكبر من الأقمشة الاصطناعية، مثل الأكريليك والنايلون.


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