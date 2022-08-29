إعادة فتح شارع القطارات الفيتنامي بشكل حذر

بعد نحو ثلاث سنوات من غلق السلطات الفيتنامية المقاهي على طول شارع ترين ستريت (شارع القطارات) الشهير في هانوي ومنع السياح الذين يلتقطون الصور السيلفي من الزيارة، عاد الباعة بحذر في الشهور الأخيرة، رغم أن أحدا لا يعلم إلى متى سوف تظل المنطقة مفتوحة.



في الطريق الذي يبلغ طوله نحو خمسين مترا في وسط هانوي، تسير القاطرات على طول خط سكة حديد يمضي على نحو خطر بالقرب من المباني السكنية، التي تحول الكثير منها إلى مقاهي وحانات ومتاجر هدايا تذكارية.



وجذبت إثارة رؤية القطارات تمضي على بعد سنتيمترات قليلة –أو التقاط صور على القضبان الحديدية لإنزالها على تطبيق إنستجرام- مئات الآلاف من الزوار في عامي 2018 و2019، مما حول المنطقة إلى نقطة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ولكن السلطات الفيتنامية في أكتوبر 2019 أغلقت المنطقة بشكل مفاجئ أمام السياح، مستشهدة بالازدحام وبمخاوف أمنية.



وتأتي عملية إعادة الفتح التدريجي لشارع القطارات فيما تسعى فيتنام إلى تعزيز السياحة مجددا بعد غلق الحدود طوال جائحة كوفيد-19. وفي عام 2019، أستقبلت الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا 18 مليون سائح دولي بينما دخل 602 ألف سائح أجنبي فقط البلاد في النصف الأول من 2022.



ويرجع تاريخ خط السكة الحديدية الذي يقطع طريق "دين بين بو" في أحد طرفيه وطريق تران بو في الطرف الآخر، إلى فترة الاستعمار الفرنسي. وتم إنشاؤه في 1902 ولكن لايزال يلعب دورا مهما للمسافرين المحليين والأجانب اليوم.