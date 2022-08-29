فيدال يقود فلامينجو للفوز على بوتافوجو في الدوري البرازيلي

عزز فلامينجو موقعه في المركز الثالث في الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على بوتافوجو 1 / صفر صباح الاثنين في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وفي مباراة أخرى أقيمت مساء أمس في المرحلة نفسها، تعادل كويابا مع سانتوس سلبيا.

وحسم فلامينجو مباراته أمام بوتافوجو بهدف وحيد سجله النجم التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 58 .

ورفع فلامينجو رصيده بذلك إلى 43 نقطة بينما تجمد رصيد بوتافوجو عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتعادل كويابا مع سانتوس سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر مقابل 34 نقطة لسانتوس في المركز الثامن.