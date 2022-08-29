 تكثيف الجهود لنهو أعمال مشروعات حياة كريمة بقري بني حرام في المنيا - بوابة الشروق
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تكثيف الجهود لنهو أعمال مشروعات حياة كريمة بقري بني حرام في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 2:49 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 2:49 م
وجه عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، هاني محمود رئيس مجلس قروي بني حرام، بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مجلس قروي بني حرام وتكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة والعمل على إزالة أية عقبات تعوق سرعة الإنجاز والانتهاء من المشروعات وتقديم كل الدعم للقائمين على التنفيذ ورفع تقرير يومي يتضمن موقف ونسب التنفيذ.

كما شدد رئيس المركز، على تواجد جهاز الإشراف بموقع التنفيذ بشكل دائم لضمان الالتزام بمعايير ومواصفات التنفيذ وفقا للاشتراطات الفنية وعدم التلاعب في مواد البناء.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه بمضاعفة الجهود لسرعة نهو الأعمال وفقا للمواصفات الفنية وتكثيف المرورات والمتابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

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