باكستان ترفض المزاعم باستخدام الولايات المتحدة لمجالها الجوي

رفضت باكستان مزاعم حكومة طالبان الأفغانية بأن البلاد تسمح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي لطائرات بدون طيار، واصفة الاتهام بأنه "يتحدى الأعراف الدبلوماسية".

وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، اليوم الاثنين، أن رد الفعل من جانب وزارة الخارجية الباكستانية جاء تعليقا على مزاعم ​​وزير الدفاع الأفغاني المؤقت الملا محمد يعقوب بأن باكستان تسمح للولايات المتحدة بتشغيل طائرات بدون طيار من أراضيها.

وردا على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار، إن "باكستان رصدت بقلق عميق مزاعم وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة بشأن استخدام المجال الجوي الباكستاني في عملية الطائرات بدون طيار الأمريكية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان".. مضيفا: "في ظل غياب أي دليل، حسبما أقر الوزير الأفغاني بنفسه، فإن مثل هذه المزاعم التخمينية مؤسفة للغاية وتتحدى قواعد السلوك الدبلوماسي المسئول".

وأشار إلى أن باكستان أكدت إيمانها بسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وتدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، داعيا السلطات الأفغانية المؤقتة إلى ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها أفغانستان بعدم السماح باستخدام أراضيها للإرهاب ضد أي دولة.

ومن جانبها، أشارت الصحيفة الباكستانية إلى أن المزاعم قد ترددت حول قيام الولايات المتحدة بتشغيل طائرات بدون طيار من باكستان بعد مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في كابول.