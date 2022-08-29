 إندونيسيا تعتزم منح مساعدات نقدية لأكثر من 20 مليون أسرة لحماية قواتها الشرائية - بوابة الشروق
الإثنين 29 أغسطس 2022 9:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

إندونيسيا تعتزم منح مساعدات نقدية لأكثر من 20 مليون أسرة لحماية قواتها الشرائية

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 9:25 ص
أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي، اليوم الاثنين، أن الحكومة سوف تقدم مساعدات نقدية بقيمة 4ر12 تريليون روبيه (دولار يساوي 8ر14 روبيه إندونيسية)، لأكثر من 20 مليون أسرة لحماية قواتها الشرائية في ظل الصدمات السعرية العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول إن الحكومة سوف تنفق 6ر9 تريليون روبيه على مساعدات المرتبات لأكثر من 16 مليون عامل، بواقع 5ر3 مليون روبيه للمرتب الشهري أو أقل.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة سوف تنفق 17ر2 تريليون روبيه على دعم النقل العام، ويشمل ذلك مساعدة لتكلفة النقل بالنسبة للصيادين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك