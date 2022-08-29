رئيسة الحكومة التونسية تشيد بدور الاتحاد الإفريقي في إرساء وحدة شعوب القارة

أشادت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بدون بدور مفوضية الاتحاد الإفريقي في إرساء وحدة شعوب القارة من خلال حسن التنسيق والتعاون بين الدول وتوحيد الرؤى والبرامج والمخططات وتوضيح الأولويات.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال بودن أمس لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي مونيك نسانزاباجانوا، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8".

وأكدت رئيسة الحكومة التونسية ضرورة التنسيق المسبق بين الدول الأعضاء للتحضير الجيد للاستحقاقات القادمة.

من جهتها، نوهت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بالدور الهام الذي تلعبه تونس في تحقيق الوحدة الإفريقية من خلال العمل على إرساء السلم والأمن والتنمية المستدامة، داعية إلى دعم التعاون المشترك من أجل مكافحة الجريمة والتصدي لكل ما من شأنه زعزعة استقرار السلم في القارة الإفريقية.

كما شددت على أهمية تطوير التعاون المشترك وإقامة علاقات تجارية وطيدة بين البلدان الإفريقية للتصدي للتحولات والتغيرات العالمية خاصة في مجالي الأمن الغذائي والطاقي، مؤكدة أهمية المصادقة على اتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.