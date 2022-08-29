شروق السيد لاعبة أوليمبيا كلوج تكشف تفاصيل أول مباراة في الدوري الروماني

كشفت شروق السيد، لاعبة فريق سيدات كرة القدم بنادي أوليمبيا كلوج الروماني، عن تفاصيل المباراة الأولى في الدوري الروماني.
وقال في تصريحات خاصة لـ الشروق: «كانت أول مباراة في الدوري وحققنا الفوز بنتيجة 7-0، وساهمت في الهدف السادس للفريق».
وأضافت: «بدأت المباراة من الشوط الثاني حتى اتأقلم مع الفريق بشكل تدريجي وأكون معهم باستمرار وقدمت أداء مميز للغاية».
وأكملت شروق السيد: «قبل المباراة بيوم كنت أتدرب كيف اتحكم في الكرة بشكل أسرع واتصرف فيها بشكل أفضل ونفذت تعليمات المدرب وبالفعل قدمت مستوى رائع».
وواصلت: «بعد التدريب علمني المدرب كيف اتعامل لو لعبت في مركز الوسط المدافع والمهاجم وأكد لي أني سأبدأ المباراة في الشوط الثاني».
واتمت: «بعد المباراة قابلت المدرب ورئيس النادي والكل كان فخورا بي وقال لي «لست في حاجة لأقول أي شيء» والجميع كان فخورا بي».