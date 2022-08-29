شروق السيد لاعبة أوليمبيا كلوج تكشف تفاصيل أول مباراة في الدوري الروماني

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كشفت شروق السيد، لاعبة فريق سيدات كرة القدم بنادي أوليمبيا كلوج الروماني، عن تفاصيل المباراة الأولى في الدوري الروماني.

وقال في تصريحات خاصة لـ الشروق: «كانت أول مباراة في الدوري وحققنا الفوز بنتيجة 7-0، وساهمت في الهدف السادس للفريق».

وأضافت: «بدأت المباراة من الشوط الثاني حتى اتأقلم مع الفريق بشكل تدريجي وأكون معهم باستمرار وقدمت أداء مميز للغاية».

وأكملت شروق السيد: «قبل المباراة بيوم كنت أتدرب كيف اتحكم في الكرة بشكل أسرع واتصرف فيها بشكل أفضل ونفذت تعليمات المدرب وبالفعل قدمت مستوى رائع».

وواصلت: «بعد التدريب علمني المدرب كيف اتعامل لو لعبت في مركز الوسط المدافع والمهاجم وأكد لي أني سأبدأ المباراة في الشوط الثاني».

واتمت: «بعد المباراة قابلت المدرب ورئيس النادي والكل كان فخورا بي وقال لي «لست في حاجة لأقول أي شيء» والجميع كان فخورا بي».