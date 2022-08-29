 شروق السيد لاعبة أوليمبيا كلوج تكشف تفاصيل أول مباراة في الدوري الروماني - بوابة الشروق
الإثنين 29 أغسطس 2022 1:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

شروق السيد لاعبة أوليمبيا كلوج تكشف تفاصيل أول مباراة في الدوري الروماني

الشروق
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 12:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 12:08 ص

كشفت شروق السيد، لاعبة فريق سيدات كرة القدم بنادي أوليمبيا كلوج الروماني، عن تفاصيل المباراة الأولى في الدوري الروماني.

وقال في تصريحات خاصة لـ الشروق: «كانت أول مباراة في الدوري وحققنا الفوز بنتيجة 7-0، وساهمت في الهدف السادس للفريق».

وأضافت: «بدأت المباراة من الشوط الثاني حتى اتأقلم مع الفريق بشكل تدريجي وأكون معهم باستمرار وقدمت أداء مميز للغاية».

وأكملت شروق السيد: «قبل المباراة بيوم كنت أتدرب كيف اتحكم في الكرة بشكل أسرع واتصرف فيها بشكل أفضل ونفذت تعليمات المدرب وبالفعل قدمت مستوى رائع».

وواصلت: «بعد التدريب علمني المدرب كيف اتعامل لو لعبت في مركز الوسط المدافع والمهاجم وأكد لي أني سأبدأ المباراة في الشوط الثاني».

واتمت: «بعد المباراة قابلت المدرب ورئيس النادي والكل كان فخورا بي وقال لي «لست في حاجة لأقول أي شيء» والجميع كان فخورا بي».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك