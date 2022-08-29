أطلقت ميجان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري الأسبوع الماضي، أولى حلقات البودكاست الخاص بها على منصة سبوتيفاي والذي يحمل عنوان النماذج الأصلية أو archetypes.

وبالرغم من تأكيد ميجان أن البودكاست مخصص لدعم النساء وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المرأة، إلا أنها لم تخيب ظن الجمهور في إقحام العائلة المالكة في جميع الموضوعات التي تناولتها خلال الحلقة، فهل سيكون بودكاست ميجان الجديد بمثابة مساحتها الخاصة لتصفية الحسابات الشخصية؟

لا تقتصر خلافات ميجان ماركل على خلافاتها مع عائلة زوجها الأمير هاري، العائلة البريطانية المالكة، بل كان لديها العديد من الخلافات أيضًا مع عائلتها التي تشمل والدها وإخوتها غير الأشقاء، توماس وسامنثا ماركل، فهل ستكون لهم نفس مساحة الانتقاد في البودكاست الجديد، وما رأي عائلتها به، وهل مازالت خلافاتهم قائمة؟

"الشروق" تواصلت مع سامنثا ماركل الأخت غير الشقيقة لميجان، لتروي لنا في أول حوار لها بالشرق الأوسط كواليس علاقة الأسرة بميجان ماركل، ورأيها في بودكاست شقيقتها الجديد، عبر رسائل صوتية أرسلتها لمحررة الشروق من حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتداول ونشر الصور "إنستجرام".

"أبي ذرف الدموع من أجل ميجان"

قالت سامنثا إنها ضد فكرة بودكاست ميجان الذي يتحدث عن الترويج للمرأة ويتجاهل الرجل على الإطلاق؛ لأنها تؤيد الحياد بين الجنسين قائلة: "أنا لست فيمينست، ولذلك أعترض عما قالته ميجان في البودكاست من الترويج لهذه النظرية، فنحن لا نعيش وحدنا على الكوكب، ولا نستطيع تجاهل آبائنا والرجال الموجودون في حياتنا، كما أنها جردت والدي من التقدير الذي يستحقه بعدما بذل كل ما بوسعه لأجلها، ففي رأيي حديثها في البودكاست بهذا الشكل خاطيء ويتسم بالأنانية الشديدة وعدم المصداقية".

وأضافت: "أبي ذرف الدموع والعرق من أجل ميجان، لكي تصل إلى كل ما وصلت إليه حاليًا، ويصبح لديها المنصة التي تتحدث منها، وهو يستحق الاحترام والتقدير الذي يستحقه مقابل التضحيات التي فعلها من أجلها وتجاهلتها، فهي ذكرت في البودكاست أنها خريجة مدرسة Immaculate Heart وكانت فخورة بذلك، من دفع مصاريف هذه المدرسة؟ إنه والدي، إذا كان هناك من يدعمها ووقف بجانبها منذ الصغر، ولا يجب أن نتجاهل دوره".

روت ميجان خلال الحلقة الأولى من البودكاست، واقعة تصدرت عناوين الأخبار فور انتهاء بثها، وهي قصة احتراق غرفة ابنها آرتشي خلال جولتها بمدينة النيانجا في جنوب أفريقيا عام 2019 مع زوجها الأمير هاري، موضحة أنها أعطت خطبة مع زوجها لسكان الناينجا فور وصولهما البلد، وأن ابنها ظل مع مربيته بالفندق.

قالت ميجان إن الحرس أبلغها بتعرض غرفة ابنها للحريق بعد انتهاءها وزوجها من كلمتهما، مشيرة إلى أنه كان يبلغ من العمر وقتها 4 أشهر ونصف، وأن من أنقذته هي مربيته التي ذهبت لتناول الطعام قبل وضعه في غرفته لينام، مشيرة إلى أن المربية من زيمبابوي، ولذلك اعتادت على ربط آرتشي بخصرها كعادتهم في زيمبابوي، وتتحرك به في كل مكان، فعندما أخذته معها لكي تتناول الطعام، أنقذته من الحريق الذي نشب في غرفته.

واستنكرت ميجان خلال البودكاست طلب العائلة المالكة لاستكمال واجباتها الملكية، مشيرة إلى أنهم لم يراعوا مشاعرها كأم كاد أن يتعرض ابنها لحادث حريق، وأنهم أجبروها على ترك ابنها الصغير مع المربية مرة أخرى، ولم تستطع أن تحصل على أي وقت للمكوث معه.

"لا نريد ميجان بيننا"

علقت سامنثا على تلك الواقعة مؤكدة أن مواطني جنوب إفريقيا لا يريدون أن تطأ قدم ميجان أرض بلادهم مرة أخرى بعدما كان حديثها عنهم ينتقص إلى الكثير من المصداقية، لافتة إلى انتشار هاشتاج (VoetsekMeghan#) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي يعني بالعربية "ابتعدي يا ميجان"، في إشارة إلى غضب سكان جنوب إفريقيا من حديث الدوقة عن بلادهم.

غضب المغردون على "تويتر" من وصف ميجان المكان الذي أقام به ابنها آرتشي، حيث قالت عنه "الوحدة السكنية" التي يسكن فيها أهالي جنوب إفريقيا، ووضع أكثر من مغرد صورة هذا المكان الذي يبدو وكأنه قصر كبير.

علقت إحدى المغردات على الهاشتاج سائلة أهالي جنوب إفريقيا عما إذا كانت هذه هي أشكال الوحدات السكنية لديهم لتسكن بها لأنها تشبه القصور، فيما قال مغرد آخر أنه كان مقتنعًا بتمثيل ميجان خلال حوار أوبرا وينفري عندما وصفت العائلة المالكة بالعنصرية، ولكن الآن بعدما كذبت في حديثها عن جنوب إفريقيا، فهو يعتقد أن الأمير هاري في مأزق كبير.

أوضحت سامنثا للشروق مشاعرها الحالية تجاه ميجان، فقالت إنه كما يرفضها سكان جنوب إفريقيا، فعائلتها تشعر بالمثل، مشيرة إلى أنهم لا يريدونها عضوة من أعضاء عائلتهم بعد الآن.

وتابعت أن ميجان جلبت "العار والوصم" لاسم عائلة ماركل، مؤكدة أنه وفقًا لما تتابعه وتراه من أحداث، فهي تشعر بأن بريطانيا العظمى لديها نفس الإحساس تجاه ميجان، ولا تريدها هناك مرة أخرى.

ترى سامنثا أن ميجان لابد وأن تغير طريقتها في التعامل مع جميع من حولها، وتبادلهم المودة والإنسانية والاحترام، والأهم من ذلك تكون صادقة سواء كان في حديثها مع العائلة المالكة، أو مع عائلتها، أو حتى مع الأشخاص العاديين، فلابد وأن تقدر الجميع وتعاملهم بالكرامة التي يستحقونها.

وأشارت سامنثا إلى أن أول الأشخاص الذين يستحقون التقدير من ميجان هو والدها توماس ماركل، الذي يستحق الشكر على ما فعله لها، مشيرة إلى أنه كان دائمًا ما يقول لميجان "ارسمي الصندوق المناسب لك" ليشجعها لأن تكون قوية وتتحدى الظروف، لتتطلق ميجان بعد عشرات السنوات بودكاست النماذج الأصلية الذي يتحدث عن كسر الصناديق التي قد يحبس خلالها الإنسان، فهل هي مصادفة؟

"لن نقبل تهديدات مجموعة ساسكس"

وجهت سامنثا رسالة إلى شقيقتها ميجان عبر "الشروق"، وهي أن تتابع وترى التهديدات التي تصل لعائلتها من الأشخاص الذين أسمتهم Sussex squad أو مجموعة ساسكس، فهم يرسلون تهديدات دائمة لعائلة ميجان لإيقافهم عن التحدث عنها وانتقادها.

وقالت سامنثا للشروق: "لا يمكن أن تكون ميجان وزوجها الأمير هاري على غير علم بالتهديدات التي نتلقاها أنا وعائلتي لإسكاتنا، فمجموعة ساسكس تذكرها في المنشورات الخاصة بالتهديدات وهي متاحة على الإنترنت، فكيف لم ترها ولم تعلم بها؟ عليها أن تتحمل المسؤولية تجاه هذه التهديدات هي وزوجها هاري، وأن يضعا حدًا نهائيًا لها، فنحن لن نتحملها ولن نتقبلها أو نتقبل وصم اسم عائلتنا بعد الآن".

وفي ختام حديثها مع "الشروق"، حاولت سامنثا التحدث باللغة العربية في تحية منها للشعب المصري وكل من يتحدث اللغة العربية بالشرق الأوسط، متمنية للجميع قضاء وقت لطيف.

وأصيب توماس ماركل، والد ميجان، مؤخرًا بسكتة دماغية، ولم تتحدث معه ميجان للاطمئنان عليه، كما لم تتحدث معه أيضًا عندما كان مصابًا بالأزمة القلبية التي سبقت إصابته بالسكتة الدماغية.

واتهمتها سامنثا في تصريحات صحفية سابقة بأنها السبب في تدهور صحة والدها؛ بعدما تجاهلته تمامًا وقاطعته وأبعدته عن حياتها.