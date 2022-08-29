تايلاند تسجل 1273 إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 1273 إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2198 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 647 ألفا و685 حالة إصابة، من بينها مليونان و 424 ألفا و250 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و584 ألفا و727 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 32 ألفا و248 منذ بدء الجائحة، من بينها عشرة آلاف و550 حتى الآن هذا العام.