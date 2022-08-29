 تايلاند تسجل 1273 إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 29 أغسطس 2022 8:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

تايلاند تسجل 1273 إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا


نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 8:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 8:38 ص

سجلت تايلاند 1273 إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 2198 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 647 ألفا و685 حالة إصابة، من بينها مليونان و 424 ألفا و250 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و584 ألفا و727 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 32 ألفا و248 منذ بدء الجائحة، من بينها عشرة آلاف و550 حتى الآن هذا العام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك