 رئيس مدينة إسنا: تطوير مدخل معبد إسنا والسوق السياحي لإبراز الصورة الحضارية - بوابة الشروق
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رئيس مدينة إسنا: تطوير مدخل معبد إسنا والسوق السياحي لإبراز الصورة الحضارية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 12:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 12:02 ص

أعلن رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر هشام السعدي، أن مدينة إسنا تشهد مشروع تطوير مدخل معبد إسنا والسوق السياحي، في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك لإبراز الصورة الحضارية والجمالية لمدينة إسنا؛ وتماشيًا مع سياسة الدولة بتطوير كافة المناطق السياحية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إسنا، في تصريح اليوم الأحد، أن التطوير يشمل عمل الإنترلوك المتداخل وأسقف بولي كاربونيت بطول 150 مترا وعرض 6 أمتار؛ مشيرا إلى أن التطوير يتناسب مع المكانة السياحية للمحافظة، ليكون واجهة حضارية وجمالية متميزة.


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