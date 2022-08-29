أبو الغيط يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية في العراق

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، كافة الأطراف العراقية الى تغليب المصلحة الوطنية علي أية اعتبارات أخري لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة علي استقرار البلاد، مشيرا إلى أنه يتابع بمزيد من القلق التطورات المتلاحقة والخطيرة على الساحة العراقية.



وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط يحذر من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من العنف والفوضى واراقة الدماءْ، مشددا على ضرورة ضبط النفس وتوجيه جموع المتظاهرين من مختلف المجموعات بالابتعاد عن كافة المظاهر المسلحة وتفادي إراقة الدماء.



وأشار الي أن الجامعة العربية تتابع كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي وصيانة الأمن والاستقرار في البلاد.