قال المهندس أيمن عطية، مدير مشروع سد جوليوس نيريري، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتمع بكل المهندسين العاملين في المشروع على هامش زيارته لتنزانيا، موضحًا أن «الجزار» هنأ العمال والمهندسين على المجهود وحجم الإنجاز المتحقق على أرض الواقع.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن حوار الدكتور عاصم مع كل المهندسين؛ رفع الروح المعنوية لهم، مؤكدًا أن الحكومة التنزانية تشيد بما نفذته الشركات المصرية على الأرض.

ولفت إلى أن الوزير خلال زياراته يلمس حجم الطفرة التي تحدث على الأرض، معقبًا: «الثقة في المهندس والعامل الفني على أرض الواقع يجعله يخرج بإنجاز جيد، والتحالف المصري بين المقاولون العرب والسويدي إلكتريك يحقق إنجازا كبيرا».

واستشهد مدير المشروع بالتعاون الوثيق بين الشركتين على أرض الواقع، وما حققتاه من مشروعات ناجحة في دول أخرى كالعراق، مؤكدًا أن التحالف المصري قادر بنوع من التناغم على الوصول إلى نتائج على أرض الواقع.

وأوضح أن المشروع يبعث برسالة للمواطن الإفريقي، وخاصة أن 11 ألف تنزاني يعملون بالمشروع، مضيفًا: «قوة ضاربة من العمالة الوطنية في تنزانيا، والشركات المصرية تبني وتعمر وتدرب وترفع من كفاءة المواطن الإفريقي».

وأعلن عن الانتهاء من جسم السد واستمرار العمل حاليًا في البوابات، مختتمًا: «قطعنا شوطا كبيرا في الخرسانات الخاصة بالبوابات، ووصلنا بنسب الإنجاز في المنشأ الخرساني لمعدلات كبيرة، وبمجرد وصول أجزاء التوربينات الموردة من الخارج، سيتم تركيبها وصب الخرسانة أولًا بأول، قطعنا شوطا بنسب كبيرة في مختلف قطاعات المشروع».

وأجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة إلى جمهورية تنزانيا، لمتابعة مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية، يرافقه السفير محمد جابر ابو الوفا سفير مصر في تنزانيا، واللواء محمد عصام مساعد وزير الاسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد العصار النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس وائل حمدي نائب رئيس شركة السويدي إليكتريك، والمهندس حسام الدين الريفي عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.