محافظة المنيا تنفي واقعة رشق سائق قطار بالحجارة وإصابته

أكدت محافظة المنيا، أن ما تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول إصابة أحد قائدي القطارات عقب قيام عدد من المجهولين برشق الحجارة على أحد قطارات السكة الحديد، أثناء مروره بنطاق محطة سكك حديد سمالوط بالمنيا، غير صحيح تماما.

وأشارت المحافظة في بيان لها أنه تبين بمراجعة الجهات المختصة أنه أثناء مرور القطارين رقم ١٦٢ والمتجه من القاهرة للوجه القبلي والقطار رقم ٧٠٣ المتجه من الوجه القبلي القاهرة بمحطة سكك حديد سمالوط بمحافظة المنيا حدث تطاير لقطع البازلت مما أدى إلى تهشم زجاج غرفة القيادة للقطار رقم ٧٠٣ وقد تسبب ذلك في إصابة مساعد قائد القطار نتيجة تطاير قطع الزجاج وقد أحدث ذلك جرحا بسيطا بوجه المساعد وتم إجراء الإسعافات الأولية العاجلة له.

وتؤكد محافظة المنيا، عدم صحة ما تم تداوله ونشره، كما تؤكد المحافظة عدم توقف حركة القطارات، وتهيب المحافظة بجميع المواقع والصفحات تحري الدقة فيما يتم نشره.