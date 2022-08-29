محمد الحلو ونداء شرارة فى حفل على مسرح سيد درويش بالاسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ، مساء اليوم الأحد، حفلا فنيا للفنان محمد الحلو، والفنانة الأردنية نداء شرارة ، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد،و ذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

قدم الفنان محمد الحلو مجموعة متميزة من أغانيه التي أطرب بها جمهوره خلال مشواره الفني الممتد، وقدمت الفنانة نداء شرارة مجموعة متنوعة من الأغنيات.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد الحلو بدأ مشواره الفني بتقديم العديد من الأغاني التراثية التي كان لها صدى كبير لدي الجمهور، بينما الفنانة نداء شرارة حصلت على لقب"أحلى صوت" في أحد برامج المسابقات الغنائية في عام ٢٠١٥، شاركت فى العديد من المهرجانات والحفلات بدار الأوبرا المصرية، وـطلقت مبادرة "نداء الأمل" عام ٢٠١٦ ، بهدف مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة.



