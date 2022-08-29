صحيفة: عائلات بريطانية ترغب بالانسحاب من برنامج إيواء اللاجئين الأوكرانيين

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن نحو ربع العائلات البريطانية المشاركة البرنامج الحكومي "منازل للأوكرانيين"، يرغبون في الانسحاب منه، متهمين الحكومة بالتخلي عن الجانبين.

وذكرت الصحيفة أن اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا سيتركون بلا مأوى، نظرا لأن المضيفين البريطانيين يشعرون بأن الحكومة تخلت عنهم في سداد الدعم الشهري المقدر ب350 جنيه إسترلينيا (حوالي 410 دولار أمريكي)، مقابل استقبال اللاجئين، وسط ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة في البلاد، ومطالبات بمضاعفة الدعم.

وكشفت الصحيفة أن العديد من البريطانيين قرروا الانسحاب من البرنامج الحكومي Homes for Ukraine، بعد أن تعرضوا للخداع من قبل الأوكرانيين "غير المعرضين للخطر"، في حين أن الكثيرين لم يتلقوا المدفوعات الحكومية، بعد 6 أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ربع العائلات البريطانية تستعد للانسحاب من البرنامج في الأسابيع المقبلة، حيث أشارت الغالبية إلى نقص الدعم وسط أزمة غلاء المعيشة الناجمة عن التضخم المرتفع وفواتير الطاقة المرتفعة.

وأبلغ المضيفون أيضا عن تأخيرات في تلقي منحهم الشهرية، والتي يتم دفعها من قبل المجالس المحلية، مع تصاعد الضغط على الوزراء لمضاعفة المساعدات إلى 700 جنيه إسترليني (820 دولارا).

وقال زوجان متقاعدان للصحيفة إن استقبال عائلة من اللاجئين الأوكرانيين أصبح "أصعب بكثير" مما كان متوقعًا.

ونقلت الصحيفة عن مواطن بريطاني قوله إنه "لم يتلق أي فلس، على الرغم من استقباله لاجئين في منزله منذ مايو"، وأكد آخرون أنهم أنفقوا الآلاف لرعاية اللاجئين، بينما قالت جمعية الحكومة المحلية، التي تمثل 361 مجلسا في إنجلترا وويلز، إنها تلقت أموال المنحة الحكومية فقط في يونيو وكان عليها سداد مدفوعات متأخرة.