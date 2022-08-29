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كييف ترغب في الحصول على عضوية مباشرة في حلف الناتو

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 7:20 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 7:20 م

أكدت أوكرانيا رغبتها في أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل مباشر بدلا من انتظار خطة الانضمام التي وضعت قبل غزو القوات الروسية للبلاد في شباط/فبراير الماضي.

وقالت أولها ستيفانيشينا نائبة رئيس وزراء أوكرانيا لصحيفة "يوكرانيسكا برافدا" اليوم الاثنين "العضوية فقط" من خلال طريق مباشر، هي الخيار الوحيد.

وقالت إن أوكرانيا تبنت بالفعل العديد من ممارسات الحلف العسكري الغربي، مضيفة أن جنود بلادها يمتلكون خبرة قتالية فريدة يفتقر إليها جنود دول أخرى أعضاء في حلف الناتو.

يذكر أنه يتعين على الأعضاء الذين من الممكن ضمهم إلى الحلف الالتزام بخطة انضمام من أجل توفيق أوضاع بلادهم مع معايير الناتو.

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