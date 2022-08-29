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اقتحم متظاهرون عراقيون، القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء ببغداد.

🇮🇶🔥تطورات سريعة في العراق..…

متظاهرون يقتحمون القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء ببغداد pic.twitter.com/qwK0zMOFMh — علي بن غذاهم (@moradcha_king) August 29, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو، متداولة على موقع تويتر، المتظاهرين وهو يتسلقون أبواب القصر، كما شوهدوا وهم يسبحون في المسبح الموجود في القصر.

المحتجون الذين سيطروا على القصر الرئاسي #العراق يسبحون في حوض السباحة الخاص به لتهدئة أنفسهم في الصيف الحار pic.twitter.com/OaOaxq0d82 — علي بن غذاهم (@moradcha_king) August 29, 2022

كما بيّنت مقاطع فيديو، عددا من المتظاهرين وهم يحرقون إطارات السيارات.

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في السياق، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء بتعليق جلساته.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر".

وأضاف أن "ذلك جاء بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي".