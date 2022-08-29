 فيديو.. عراقيون يقتحمون القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء ويسبحون في المسبح - بوابة الشروق
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فيديو.. عراقيون يقتحمون القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء ويسبحون في المسبح

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 3:48 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 3:48 م

اقتحم متظاهرون عراقيون، القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأظهرت مقاطع فيديو، متداولة على موقع تويتر، المتظاهرين وهو يتسلقون أبواب القصر، كما شوهدوا وهم يسبحون في المسبح الموجود في القصر.

كما بيّنت مقاطع فيديو، عددا من المتظاهرين وهم يحرقون إطارات السيارات.

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في السياق، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء بتعليق جلساته.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر".

وأضاف أن "ذلك جاء بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي".


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