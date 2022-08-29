وزير اقتصاد ألمانيا يقترح إصلاح سوق الطاقة للحد من ارتفاع الأسعار

اقترح وزير الاقتصاد الألماني معالجة ارتفاع تكاليف الطاقة على المدى الطويل من خلال إصلاح أسواق الطاقة بشكل يوقف اقتران الأسعار بالمورد الأعلى تكلفة.

وفي النظام الحالي، يحصل منتجو الطاقة من المصادر ذات التكاليف المنخفضة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، على نفس الأسعار المقدمة لمنتجي الطاقة من المصادر ذات التكاليف المرتفعة مثل مشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مقابلة مع وكالة "بلومبرج": "يمكن تغيير حقيقة أن السعر الأعلى دائما ما يحدد أسعار جميع أشكال الطاقة الأخرى".

وقال: "نحن نعمل بجد لإيجاد نموذج جديد للسوق"، مضيفا أن الحكومة يجب أن تكون حريصة على عدم التدخل كثيرا. وقال: "نحن بحاجة إلى أسواق عاملة، وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تحديد القواعد الصحيحة حتى لا يتم إساءة استخدام الأوضاع في السوق".

وتعمل المفوضية الأوروبية بالفعل على مقترحات لإصلاح سوق الطاقة، ولكن إجراء أي تغييرات قد يستغرق عدة شهور للموافقة عليها وتنفيذها.

وصرح مسؤولون لبلومبرج الأسبوع الماضي بأن الائتلاف الحاكم يفكر في فرض نوع من الضرائب الإضافية على الأرباح التى تحققها شركات الطاقة على نحو غير متوقع. كما أنه يعد حزمة ثالثة من الإجراءات لتخفيف العبء على الأسر والشركات، بالإضافة إلى مساعدة تبلغ قيمتها نحو 30 مليار يورو (9ر29 مليار دولار) تم الاتفاق عليها بالفعل.

قال هابيك لبلومبرج: "أود أن أقول أنه من الممكن أن تخضع الأرباح غير العادية، والأرباح التي لم تحلم بها الشركات لضريبة أعلى قليلا، والتي يمكن إعادتها إلى المستهلك العادي".