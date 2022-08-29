الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على ضرورة وقف التجارب النووية نهائيا

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بضرورة رفض التجارب النووية بشكل نهائي.

وقال جوتيريش، في تغريدة دونها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد ظل عالمنا رهينة للأسلحة النووية لفترة طويلة بما فيه الكفاية. أجهزة الموت هذه لا يُرجى منها نصرًا أو أمانًا.

ونتيجتها الوحيدة هي الدمار، فذلك هو الهدف الذي صُممت من أجله. دعونا نوقف هذه التجارب نهائيًا ولنلقِ بالأسلحة النووية في مستودع التاريخ إلى الأبد".

يُشار إلى أن 29 أغسطس هو اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار رقم (64/35) بمبادرة من كازاخستان في عام 2009.