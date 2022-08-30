الحكومة العراقية تقرر تعطيل العمل الرسمي غدا في جميع المحافظات

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، تعطيل العمل الرسمي ليوم غد الثلاثاء في جميع المحافظات العراقية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان الأمانة العامة أن "رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمي، وجه بتعطيل "العمل" الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، في جميع المحافظات لاستمرار فرض حظر التجوال".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة العراقية بغداد.

في سياق آخر، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الدم العراقي خط أحمر، وذلك عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يأتي ذلك في وقت ثمن فيه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى إيقاف العنف.

وقال الكاظمي ، في تغريدة على (تويتر) ، "أثمن دعوة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى إيقاف العنف، كما أثمن دعوة الحاج هادي العامري، وكل المساهمين في التهدئة، ومنع المزيد من العنف ، وأدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي".

على صعيد متصل ، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) جميع الأطراف إلى الإمتناع عن العنف فوراً ، وقالت ، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، "ندعو جميع الأطراف إلى الإمتناع عن العنف فوراً ، ونؤكد على أن ضبط النفس والتهدئة ضروريان لكي يسود صوت العقل".