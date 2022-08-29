بنك الاستثمار الأوروبي يبحث مع الإدارة الأمريكية قضايا العمل المناخي والتحضير لـCOP27

بحث رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير ونائبيه أمبرواز فيول وتوماس أوستروس مع الإدارة الأمريكية ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف ومراكز الفكر الرائدة قضايا العمل المناخي والتحضير لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المقرر عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وتحول الطاقة وإعادة إعمار أوكرانيا والتوقعات الاقتصادية العالمية للأزمة، وذلك خلال زيارة إلى واشنطن تضمنت لقاءات رفيعة المستوى.

وذكر البنك في بيان، اليوم الاثنين، أن الزيارة، التي استغرقت يومين، شملت اجتماعات ثنائية مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية، كما عقد رئيس البنك لقاء مع كريستالينا جيوجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وكذلك مع ممثلين من البنك الدولي ومؤسسات التنمية الأخرى.

وفي مناقشة حول الوضع في أوكرانيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أوضح رئيس البنك والوفد المرافق دور البنك في دعم أوكرانيا بالشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

واختتمت الزيارة بمناقشة مثمرة مع مدير عام ونائب الرئيس الأول لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب حول كيفية زيادة التمويل في التكيف مع المناخ والهيدروجين الأخضر من بين موضوعات أخرى.

وقدمت الاجتماعات، التي عقدت في واشنطن، تبادلات مثمرة لوجهات النظر حول موضوعات التنمية المهمة قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ بمدينة نيويورك في الفترة من 19 - 25 سبتمبر المقبل، والذي سيحضره هوير ووفد من بنك الاستثمار الأوروبي كل عام، بصفته رئيس رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف هذا العام.