جمهور القلعة يتفاعل مع فرقة بلاك تيما بالرقص والتصفيق

بدأت حفلة فرقة بلاك تيما، على مسرح المحكى ضمن فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وقدمت فرقة بلاك تيما أغنية «بحار» التي حركت الجمهور، وبدأوا يرقصون على أنغامها، وسط أجواء من السعادة والفرح.

وتفاعل جمهور القلعة مع فرقة بلاك تيما عند صعودهم على المسرح، واستقبلوهم بالهتافات والتصفيق.

وألهبت الفرقة حماس الجمهور، بأغنية من الزمن الجميل تحمل اسم «يا حلو صبح»، لكن بتوزيع مختلف، والتي نالت إعجاب الجمهور ، وارتفعت الصيحات والتصفيق.

وسبقهم حفل المطربة تانيا صالح والتي غنت أغنية للفنانة فيروز، تحمل اسم «حبيتك تنسيت النوم»، التي تفاعل معها الجمهور، وتوقفت تانيا عن الغناء ليكمل الجمهور كلمات الأغنية، وتفاعل معها بالتصفيق العالي، في أجواء مليئة بالسعادة والبهجة.

وأعربت تانيا عن سعادتها بتواجدها في مهرجان القلعة في دورته الثلاثين، وشكرت الجمهور على حضورهم، متمنية أن تنال إعجابهم.