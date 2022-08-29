كوريا الجنوبية تبحث إلغاء بعض قيود كورونا على الوافدين

تدرس سلطات الصحة في كوريا الجنوبية إلغاء متطلبات فحوص كورونا الإلزامية للوافدين قبل وصولهم إلى البلاد، وسط إشارات تبشر بتراجع أحدث موجة لتفشي الفيروس.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن لجنة خبراء استشارية خاصة تابعة لمكتب رئيس الوزراء أوصت الحكومة بإلغاء شرط إبراز ما يثبت الخضوع للفحص قبل الوصول، مع الإبقاء على شروط الفحص بعد الوصول، وفقا لما قاله رئيس اللجنة جونج كي سوك في إفادة إعلامية .

وقال جونج: "الفحوص تجرى بطريقة سيئة للغاية. نشك فيما إذا كانت هذه الفحوص ضرورية حقا وما إذا كان من الصواب إرباك المسافرين بشأن نتائج لسنا متأكدين من حقيقة إيجابيتها". وقال أيضا إن الفحوص تحمل الأشخاص تكاليف باهظة.

وتتطلب القيود الحالية من جميع الوافدين الخضوع لفحص بي سي آر في غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم إلى كوريا الجنوبية أو فحص المستضدات السريع في غضون 24 ساعة قبل دخول الدولة. كما تتم مطالبة الوافدين بفحص بي سي آر آخر خلال 24 ساعة من وصولهم.

وتراجع عدد الإصابات في كوريا الجنوبية بوتيرة ثابتة من أيار/مايو حتى معظم شهر حزيران/يونيو إلى نحو 3400 حالة يوميا قبل أن تعود الأعداد إلى الارتفاع الشديد بتسجيل مئات الآلاف من الإصابات يوميا في أواخر تموز/يوليو وسط عودة تفشي الفيروس إلى جانب موسم العطلة الصيفية.

لكن الموجة الأحدث أبقت على عدد الإصابات اليومية أقل من 200 ألف حالة حتى الآن، بما يتماشى مع توقعات سابقة للخبراء بأن الموجة الأخيرة لن تكون خطيرة مثل سابقتها التي وصلت فيها عند الذروة إلى أكثر من 620 ألف حالة في اليوم الواحد.