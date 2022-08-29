وزارة الدفاع الهولندية تعلن وفاة أحد الجنود الثلاثة الذي تم إطلاق النار عليهم في أمريكا

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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الاثنين، وفاة أحد جنودها الثلاثة الذين أصيبوا إثر إطلاق النار عليهم خارج غرفتهم الفندقية في الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الاسبوع.

وقالت الوزارة إن الجنديين الآخرين في حالة مستقرة، حيث أنهما واعيان ويستجيبان.

وكان الجنود في ولاية انديانا الأمريكية للمشاركة في تدريب، ولكنهم كانوا خارج الخدمة وقت وقوع الحادث، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي خارج فندقهم في مدينة انديانابوليس.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة تعتقد أن مشادة سابقة وقعت بين الجنود وفرد أو مجموعة أخرى.