أرمينيا تؤكد استعدادها لمواصلة الحوار الوثيق مع روسيا

أكدت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الاثنين، عزمها مواصلة الحوار الوثيق مع الجانب الروسي في شتى المجالات.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا: "نعيد التأكيد على تركيزنا المتواصل على استمرار الحوار الوثيق في جميع الاتجاهات وشتى المجالات من أجل تحقيق أقصى قدر من الإمكانات الحالية من أجل بناء تعاون مستمر بين أرمينيا وروسيا".

وأضافت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية: "أظهرت الفترة الماضية أن تعزيز العلاقات التاريخية بين يريفان وموسكو يلبي تمامًا المصالح الحيوية للبلدين، ويخدم أغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدين ويعزز الاستقرار بين الجانبين".

وتابع أن "الاتصالات المنتظمة بين قادة أرمينيا وروسيا ضرورية لتعزيز التعاون الثنائي، فهي لا تسمح فقط بحل القضايا الحالية ، ولكن أيضًا لتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية".

وأشارت الوزارة إلى أن أرمينيا و"ناجورنو كاراباخ" تقدران بشدة الخطوات الروسية الفعالة الهادفة إلى إقامة سلام شامل، فضلا عن توفير المناخ المناسب لتحقيق الازدهار في منطقة جنوب القوقاز، مضيفة "نحن مقتنعون بأن طريق الاستقرار في المنطقة يكمن من خلال الالتزام الواضح بالبيانات الثلاثية الصادرة في 9 نوفمبر عام 2020 و11 يناير و26 نوفمبر عام 2021".