وزير التعليم: لا انعقاد للجان الثانوية العامة بتلك الأماكن العام المقبل

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماعهما اليوم على أهمية لمس الطلاب وأولياء الأمور والمواطنين، لأثر تطوير التعليم على أرض الواقع.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «مدبولي» وجه بالاستماع وإجراء حوار مجتمعي مع أطراف العملية التعليمية، والبناء على ما سبق، متابعًا: «هناك جهد بذل نكمل عليه، ونجري تغييرًا في بعض الآليات لتصحيح المسار».

وأشار إلى أن كل اللجان التي شهدت شغبا هذا العام؛ لن يعقد بها لجان ثانوية عامة العام المقبل، موضحًا أن الامتحانات تجرى في تلك الحالة بلجنة أخرى داخل نفس المركز.

وذكر وزير التعليم، أن بعض الإدارات تشهد تحويلًا فجائيًا من طلاب 3 ثانوي، مضيفًا: «الإدارات التي عليها تحويلات الصف الثالث لن تتم إلا من خلال وزارة التربية والتعليم؛ لإزالة الحرج عن مديري الإدارة ومديري المدرسة».

وتابع: «نتأكد من أن والد الطالب منقول للعمل في هذا المكان، لكن لو جاي بالبارشوت على المدرسة لن يقبل تحويله في المدرسة، وطلبت من وكلاء الوزارة يمدونني بكل اللجان التي شهدت شغبًا؛ لضمها إلى القائمة التي يمنع التحويل لها إلا بمعرفة الوزارة ولن يعقد امتحانات الثانوية العامة بها».