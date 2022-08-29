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كشفت مجموعة الاستثمار المالي الأمريكية العملاقة كيه.كيه.’آر أند كو النقاب عن إنشاء صندوق للاستثمار في مشروعات البنية التحتية للطرق السريعة بالهند، وهو ثالث صندوق استثمار في مشروعات البنية التحتية بالهند تؤسسه الشركة الأمريكية، إلى جانب فيرسينت رينيوبل إنيرجي تراست وإنديا جريد تراست اللذين يستثمران في قطاع الطاقة.

وتدير صناديق الاستثمار الثلاثة 33 أصلا تزيد قيمتها على 8ر3 مليار دولار في 22 ولاية وإقليما اتحاديا بمختلف مناطق الهند.

تضم محفظة الاستثمارات الأولية لصندوق البنية التحتية للطرق السريعة في الهند 6 طرق يبلغ إجمالي طولها 450 كيلومترا في ست ولايات هندية، هي جوجارات وماديا براديش وميجالايا وراجستان وتاميل نادو وتيلانجانا.