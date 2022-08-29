 عضو المجلس السيادي السوداني ياسر العطا يلتقي رئيس البعثة الأممية - بوابة الشروق
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عضو المجلس السيادي السوداني ياسر العطا يلتقي رئيس البعثة الأممية

سمر إبراهيم
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 4:32 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 4:32 م

التقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن ياسرالعطا، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة "يونيتامس" في السودان فولكر بيرتس.

وقال فولكر، في تصريح صحفي، إن القاء كان مثمراً، ويأتى في إطار الجهود المبذولة مع كافة الأطراف السودانية والمكون العسكري ومعالجات الأزمة السياسية الراهنة. 

وأوضح أن اللقاء تطرق للعملية السياسية الجارية بالبلاد، وضرورة الوصول إلى حل سياسي فى أقرب وقت ممكن، وعودة السودان لحكم مدني وصولاً لمرحلة الانتقال الديمقراطي الذي يقود السودان لانتخابات ديمقراطية بقيادة مدنية.


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