معيط عن مطالبات تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية: الأمور لا تدار كما حدث في 2011

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن كل دول العالم - باستثناء عدد محدود من الدول تعاني من ارتفاع أسعار غير متصور، مشيرًا إلى أن سعر طن القمح ارتفع مما يتراوح بين 180 إلى 250 دولارا، إلى 550 دولارا، بخلاف تكاليف الشحن التي تصل إلى 70 دولارًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن سعر المادة الخام المستوردة من الخارج تضاعفت مرتين أو ثلاثة، منوهًا إلى أن سعر برميل البترول ارتفع من 55 دولارًا إلى 110 و120 دولارًا.



ونوه إلى أن تكلفة سعر برميل البترول المرتفعة تدخل في النقل والشحن والمواد البترولية، معقبًا: «الأمر له أثر تضخمي رهيب، خاصة أننا نستورد ما يتراوح بين 75% إلى 85% من التضخم من الخارج في مصر».



وعن التعديل الوزاري وتساؤل البعض عن سبب عدم تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، علّق: «الأمور لا تدار بهذا الشكل كما حدث بعد 2011، من هو موجود يتحمل المسؤولية إلى أن تقرر القيادة السياسية اختيار أحد أخر».



وأشار إلى أن الدولة تمتص في الوقت الراهن صدمات كبيرة وشديدة معظمها قادمة من خارج البلد، خاصة مع الأزمات الخاصة بالتضخم والحرب والاضطراب في سلاسل الإمداد، مضيفًا: «نفس وسائل الإعلام كانت بتقول إننا نجحنا في المرور من أزمة كورونا بكفاءة والحكومة لم تشعرنا بنقص في السلع وقت الجائحة، طب ما هي نفس الحكومة والقيادة السياسية والنظام السياسي، لكن المرة دي الأزمة والحرب جاية من برا».



وتوجه برسالة للمواطن: «ربنا كارمنا أن البلد تتقدم وتتحسن وتستطيع امتصاص الصدمات، بلاش نجري وراء الشائعات ومن يرددون هذا الكلام الذي يستهدف هدم الدولة، وما نعمل عليه مرتبط بالتعامل مع النقاط السلبية ونزود الإيجابيات ونحافظ عليها».